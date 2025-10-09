İngiltere’de her gün 4 evsiz ölüyor

İngiltere'de geçen yıl rekor sayıda evsiz hayatını kaybetti. Evsizlik Müzesi (Museum of Homelessness) adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkede evsiz ölümleri yüzde 9 arttı. 2023'te 1313 evsiz yaşamını yitirirken bunlardan 4'ü çocuktu.

1 YILDA 1611 EVSİZ ÖLDÜ

2024'te ise 1611 evsiz yaşamını yitirdi. Ölenler arasında 11 çocuğun da bulunduğu ve çocukların 4'ünün henüz bir yaşını doldurmamış bebek olduğu kaydedildi. Kuruluşun sunduğu verilere göre, günde 4 evsiz yaşamını yitiryor. Resmi istatistik eksikliği nedeniyle gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade ediliyor. Araştırmaya göre, ölümlerin yarısından fazlasının intihar ve uyuşturucu kaynaklı umutsuzluk ölümleri olarak sınıflandırılıyor. Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 400 bin evsiz olduğu belirtiliyor. Geçici bir yerde konaklayanların sayısı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Evsizlerin kaldığı hane sayısının mart sonu itibarıyla 131 bin 140'a ulaştığı belirtildi. Yardım kuruluşları bunun "korkunç bir utanç" olduğunu ifade ediyor.