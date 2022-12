İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu

İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza herhangi bir müdahalede bulunmaması ve olayın ardından sosyal medyadan gence yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Dewsbury'de bir gencin mağazasında hırsızlık yapmaya çalışmasının ardından sosyal medyadan hırsıza seslenen işletme sahibi Adam, "Şu an çoğumuz için çok zor zamanlar. Bu yüzden, masaya yiyecek koymakta zorlanıyorsan, nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için lütfen bizi mağazamızda ziyaret et." paylaşımında bulundu. Adam'ın paylaşımında "Başkalarına merhamet et ki merhamet göresin." mealindeki hadisi şerife atıfta bulunması çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğeni aldı.