İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu

Gençlerin ve küçük yaştaki çocukların bu tür suç olaylarına karışmasının arka planında yetiştirilme tarzları, arkadaş çevreleri ve içinde bulundukları zor koşullar olduğuna değinen Adam, "Bence Müslümanlar olarak orada yanlarında olmalıyız. En azından bu insanlara doğru yola gittiklerinden emin olmaları için yardım etmeye çalışmalıyız. İnşallah Allah hepimize hidayet verir." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık girişiminin ardından sosyal medyadan gence çağrıda bulunarak, ihtiyacı olması durumunda mağazaya tekrar gelebileceğini ve kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen Adam, şu ana kadar gençle herhangi bir temas kuramadıklarını bildirdi.

Adam, "Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Yardıma ihtiyacı olursa, onun için burada olduğumuzu umuyorum. İnşallah videodan mesajı alır ve kim bilir belki (mağazaya) geri gelir." dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişiden takdir mesajları aldıklarını söyleyen Adam, şunları kaydetti: "Gelen mesajların yaklaşık yüzde 99'u maşallah çok cesaret vericiydi ve dünyanın dört bir yanından gönderilen mesajlar çok kuvvetliydi. Tüm dünyada, tüm medyada İslam'la ilgili olumsuzluklar varken gerçekte İslam'ın ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bence bu önemli. Sadece benim için değil. Açıkçası ben oldukça sıradan bir insanım, hiç kimseyim ama genel olarak insanların İslam'ın ne olduğunu, Müslümanların bu tür şeylere nasıl tepki verdiğini bilmeleri, göstermeleri gerektiğini düşünüyorum."