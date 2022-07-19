İngiltere’de hükümet güvenoyu aldı

İngiltere hükümeti, Milletvekillerinin oylamasına sunulan güvenoyunu 238'e karşı 349 oy alarak kazandı. Bugün yerel saatle 22:00 civarında açıklanan sonuçlara göre Milletvekillerinin çoğunluğunun hükümete güvendikleri yönünde oy kullanmasıyla herhangi bir genel seçime gidilmesi ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, güven oylaması önergesini geçen hafta muhalefetteki İşçi Partisinin Johnson'ın bir an önce görevlerini bırakması konusundaki baskıları üzerine ortaya koymuştu. Bu ayın başında istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın görevine derhal son verilmesi gerektiğini savunan İşçi Partisine karşılık hükümet, bu doğrultuda kendi içinde bir güven oylaması yapacağını duyurmuştu. Çoğunluğun hükümete karşı oy kullanması durumunda ülkede bir genel seçim yapılması bekleniyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 7 Temmuz'da görevlerinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi, Johnson'ın Partinin yeni lideri seçilene kadar görevlerine devam edeceğine karar verildiğini açıklamıştı. Komite, Johnson'ın 5 Eylül'e kadar görevine devam etmesine karar vermişti.