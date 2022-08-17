İngiltere’de İskoçya krizi: İzin vermeyeceğiz

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakan adaylarından Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, İskoçya'ya ikinci bağımsızlık referandumuna izin vermeyeceklerini açıkladı. Truss ve Sunak, İskoçya'nın Perth kentinde bir programda karşı karşıya geldi. Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği için yarışan iki lider de seçilmeleri halinde İskoçya'ya ikinci bağımsızlık referandumuna müsaade etmeyeceklerini ifade etti. İskoç bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Truss, "Başbakan olursam yeni bir bağımsızlık referanduma izin vermeyeceğim." dedi.

"AİLEMİZİN AYRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Truss, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'ın ülkenin gerçek sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak 2014 referandumunun "bir nesilde bir kez" olduğunu ifade etti. Yeni bir referandum için ajitasyona gerek olmadığını dile getiren Truss, "Kendimi birliğin bir çocuğu olarak görüyorum ve benim için bizler sadece komşular değil aileyiz. Ailemizin ayrılmasına asla izin vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.