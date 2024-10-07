İngiltere’de İslamofobi zirve yaptı: Son 10 yılın en yüksek seviyesinde!

"TEHDİT EDİLDİLER, TACİZ EDİLDİLER!"

Dış görünüşüyle Müslüman olduğu anlaşılanların ve Filistin destekçilerinin sık sık "terörist", "bombacı" ve "Nazi" hakaretlerine maruz kaldığını anlatan Atta, "Tehdit edildiler, taciz edildiler, bazı durumlarda şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldılar. Sosyal hayatları, kariyerleri, eğitimleri ve temel haklarına zarar verildi." ifadelerini kullandı.

Atta, son bir yılda Tell Mama'ya yapılan Müslüman karşıtlığı nefret suçları ihbarlarını açıklayarak, "Tell Mama, 7 Ekim 2023-30 Eylül 2024 arasında nefret ve Müslüman karşıtlığı 4 bin 971 olayı kayıtlara geçirdi. Bu son 10 yılda kayıtlara geçen en yüksek sayı." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıların çoğunluğunun Londra, Yorkshire ve Midlands bölgelerinde yaşandığını kaydeden Atta, "Gazze'deki savaş birçoğunun (Müslümanları) güvenliğini ve İngiltere'ye bağlılığını sorgulamasına sebep olurken bu hisler, Southport'taki bıçaklı saldırı (29 Temmuz) sonrası başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarıyla da birleşti." dedi.