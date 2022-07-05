İngiltere’de Johnson’ı sarsan istifalar

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ın yönetimine karşı "güven kaybettiklerini" söyleyerek istifa etti. Javid, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için görevinden istifa ettiğini belirtti. Sunak da yaptığı paylaşımda, "Halk hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi şekilde yönetilmesini bekliyor. Bunun benim son bakanlık görevim olabileceğinin farkındayım ancak bu standartlar için savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.