İngiltere’de Johnson’ın yerine gelecek isim belli oluyor: 2 isim oylamada elendi

Yarın yapılacak oylamanın ardından ise 5 Eylül'le kadar seçim yarışında yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde oylamaların devam etmesi planlanıyor. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Johnson ise başbakanlık görevine devam edecek.



GÜVEN OYLAMASI YAPILACAK



İngiltere hükümeti, İşçi Partisi'nin Johnson'ı derhal görevden alma teklifini reddetmesinden sonra bugün, hükümet içinde bir güven oylaması yapılmasına karar verildiğini söyledi. Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, "İşçi Partisi'ne sözleşmeye uygun olarak hükümete doğrudan bir güvensizlik oyu sunma seçeneği verildi, ancak onlar bunu yapmamayı seçtiler. Bunu düzeltmek için, meclise hükümete güvenip güvenmediğine karar verme fırsatı veren bir önerge sunuyoruz" dedi.



Johnson'ın basın sözcüsü ise, güven oylamasının 18 Temmuz'da yapılacağını aktardı. Hükümet, muhalefetteki İşçi Partisi'ni "siyasetle oynamakla" suçlayarak bu teklifi, "parlamento zamanının değerli bir kullanımı olmayacağını" iddia etti.



Johnson'ın yeni bir Muhafazakar Parti liderinin seçileceği 5 Eylül'e kadar görevde kalmasını istemeyen İşçi Partisi'nden bir sözcü, hükümetin önerilen oylamaya ilişkin endişelerinin olduğunu ve bu nedenle alternatif bir öneri sunduğunu söyledi.