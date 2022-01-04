İngiltere’de kadına şiddete sıra dışı müdahale! Havadan yaklaşıp…

Saldırganlar için caydırıcı olması amaçlanan uygulamada kullanılacak dronelerın maliyetinin ise 35 bin sterlin (yaklaşık 630 bin lira) olacağı tahmin ediliyor.

Droneların, polis helikopterlerine göre çok ucuza mal olacağını ve helikopterlerin yaptığı görevin yüzde 80'ini yapabileceğini bildirdi.

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