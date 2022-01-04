İngiltere’de kadına şiddete sıra dışı müdahale! Havadan yaklaşıp…

İngiltere, kadına şiddette son yılların en büyük artışını yaşıyor. Bir memuru tarafından vahşice katledilen Sarah Everard cinayetinin ardından, artan şiddet olaylarına tepki göstermekteki yetersizliği konuşulan İngiliz hükümeti, sıra dışı bir yöntem geliştirdi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre hükümet, kadınlara şiddet olaylarına karşı yüksek teknolojik donanıma sahip droneları kullanmayı planlıyor.
AeroGuard isimli bir uygulamayla, kendini tehlikede hisseden kadınların çağırabileceği droneları kullanıma açmayı planlayan hükümet, bu yöntemle anında müdahalede bulunmayı planlıyor. Yapay zeka teknolojisi kullanan dronelar, güçlü bir spot ışığı ve termal kameralarla donatılacak.
Kendisini tehlikede hisseden bir kadın, akıllı telefon uygulamasıyla drone'u çağırabilecek. Sivil Havacılık İdaresi ve eski emniyet yetkilileri tarafından geliştirilen drone, 4 dakika içinde olay yerine gelecek.
BİR TANESİNİN MALİYETİ 630 BİN LİRA
Uygulamanın yaratıcısı olan Drone Defence isimli şirket, yaptığı açıklamada, polis karakollarının çatısına yerleştirilecek bu insansız hava araçlarının olay yerini aydınlatacağını, çekim yapacağını ve görüntüleri kontrol odasına aktaracağını ifade etti.
Saldırganlar için caydırıcı olması amaçlanan uygulamada kullanılacak dronelerın maliyetinin ise 35 bin sterlin (yaklaşık 630 bin lira) olacağı tahmin ediliyor.
Droneların, polis helikopterlerine göre çok ucuza mal olacağını ve helikopterlerin yaptığı görevin yüzde 80'ini yapabileceğini bildirdi.Sarah Everard'ı vahşice katletmişti: Katili hakkında şoke eden detay... Sarah Everard cinayeti infial yaratmıştı… İngiltere kadınların polise güvenini tazelemeye çalışıyor İngiliz gece kulüplerinde kırmızı alarm! Tehdit giderek büyüyor…