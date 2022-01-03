İngiltere’de kan donduran olay! Bebeğinin katilini savunmak için yalan söyledi

"HİÇBİR FİKRİM YOK" DEMİŞ

Başı sert bir yüzeye çarpması ile hayatını kaybeden bebek Teddie'nin annesi polislerin oğlunun bu yaraları nasıl aldığını sorusuna sevgilisini korumak amacıyla 'hiçbir fikrim yok' cevabını verdi. Anne Lucci Smith yaşanan kan donduran olayın ardından sevgilisini savunmayı sürdürerek yetkililerin sorularına "Bilgim olsaydı söylerdim çünkü günün sonunda o benim oğlum ve benim için her şeyden daha çok şey ifade ediyor." ifadelerini verdiği ortaya çıktı.