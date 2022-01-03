İngiltere’de kan donduran olay! Bebeğinin katilini savunmak için yalan söyledi

DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
31 yaşındaki Kane Mitchell, birlikte yaşadığı sevgilisinin bebeğini döverek öldürdü. Mitchell,'in bebeğin kafasının sert bir zemine vurulması nedeniyle öldüğü öğrenilirken olay sırasında anne Lucci Smith hiçbir şey yapmadı. Üstelik sevgilisini korumak için polise yalan söyledi.
AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE...
Bebek Teddie Mitchell'in kaburgası köprücük kemikleri ve kafatasında kırıklar meydana gelirken maruz kaldığı şiddetli saldırıdan 10 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaya ilişkin mahkeme kayıtlarında bebek Tedie'nin yaralarının bilincini kaybedeceği bir noktaya kadar acı içinde çığlık atmasına yol açabileceği bilgisi yer aldı. Kan donduran olay sonrası anne Smith'in bebek Teddie ciddi şekilde hasta olmasına rağmen harekete geçmediği iddia edilirken hemen ambulans çağırmak yerine 30 dakika oyalandığı belirtildi.
"HİÇBİR FİKRİM YOK" DEMİŞ
Başı sert bir yüzeye çarpması ile hayatını kaybeden bebek Teddie'nin annesi polislerin oğlunun bu yaraları nasıl aldığını sorusuna sevgilisini korumak amacıyla 'hiçbir fikrim yok' cevabını verdi. Anne Lucci Smith yaşanan kan donduran olayın ardından sevgilisini savunmayı sürdürerek yetkililerin sorularına "Bilgim olsaydı söylerdim çünkü günün sonunda o benim oğlum ve benim için her şeyden daha çok şey ifade ediyor." ifadelerini verdiği ortaya çıktı.
Kan donduran olayın ardından Kane Mitchell, bebek Teddie'yi öldürme suçundan müebbet hapis cezasını çarptırıldı. Anne Lucci ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 yıl toplum hizmet cezası aldı.