İngiltere’de katledilen küçük Arthur ‘yasa’ oluyor! Hükümet harekete geçti, endişe yaratan rapor açıklandı

İngiltere'de 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un, cani üvey annesi tarafından başının defalarca duvara vurularak katledilmesinin ardından görülen davanın yankıları devam ediyor.
Öldürülmeden önce, aylarca üvey annesi 32 yaşındaki Emma Tustin, ve babası 29 yaşındaki Thomas Hughes tarafından işkenceye maruz bırakılan küçük çocuğun korkunç hayatı da ortaya çıkmıştı.
Cani üvey anne Emma'nın, aylarca aç kalmaya zorladığı Arthur'a, böbreklerinin iflas etmesi için tuz yedirdiği ortaya çıkmıştı.
Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
Küçük çocuğa su ve yemek vermeyerek tuz yediren cani kadının, yeni görüntüleri ortaya çıkmış, baba ve üvey annenin aç bıraktıkları Arthur koridorda beklerken neşeyle dondurma yediği görüntüler adeta kan dondurmuştu.
Evin güvenlik kameralarında da, küçük çocuğun içinde olduğu ıstırabın görüntüleri yer almıştı.
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video
Ölmeden önce kaydedilen görüntülerde, zayıflıktan ayağa kalmakta zorlanan çocuğun, "Kimse beni sevmiyor" ve "Kimse bana yemek vermiyor" diye ağladığı görülmüştü.
Canavarca hisle adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası alan Emma'nın hapiste yaşadıkları da ülke basınına yansımıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından, Başbakan Boris Johnson da harekete geçti. Ülkede büyük bir infial yaratan Arthur'un davasına ilişkin konuşan Johnson, çocuk istismarını önlemeye yönelik bir 'Arthur Yasası'nın üzerinde çalışıldığını açıkladı.
'ARTHUR YASASI' HAZIRLANIYOR
İngiliz gazete The Sun'a konuşan Johnson, çocuk katillerinin parmaklıklar ardında ölmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Çocuğa şiddet, işkence ve istismarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu söyleyen Johnson, "Çocuğa karşı cinayet işlemeyi tasarlayan her kim varsa hiçbir zaman hapisten salınmaması gerektiğini" söyledi.
Johnson'ın bu çıkışının ardından ülkedeki duruma ilişkin yapılan açıklamalarda, vahametin boyutunu gözler önüne serdi.
ENDİŞE YARATAN VERİLER
Muhafazakâr Parti Milletvekili Robert Halfon, parlamentoda yaptığı açıklamada, on binlerce çocuğun kapalı kapılar ardından benzer şartlarla yaşamaya çalıştığını söyledi.
Koronavirüs salgınının ardından gelen kısıtlamalarla birlikte, seslerini duyurabilecekleri okullar yerşne evlerde hapis kalan çocukların birçoğunun başına benzer olayların geldiğini söyleyen Halfon, "Evlerde istismar ve şiddet" raporlarının bu bulguları desteklediğini söyledi.
Son Dakika: Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi! SON DAKİKA: İngiltere'de küçük Arthur'u katleden cani kadını zehirlediler! Diğer mahkumlar anlattı…