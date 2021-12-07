İngiltere’de katledilen küçük Arthur ‘yasa’ oluyor! Hükümet harekete geçti, endişe yaratan rapor açıklandı

'ARTHUR YASASI' HAZIRLANIYOR

İngiliz gazete The Sun'a konuşan Johnson, çocuk katillerinin parmaklıklar ardında ölmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Çocuğa şiddet, işkence ve istismarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğunu söyleyen Johnson, "Çocuğa karşı cinayet işlemeyi tasarlayan her kim varsa hiçbir zaman hapisten salınmaması gerektiğini" söyledi.