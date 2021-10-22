İngiltere’de koronavirüs cinayeti! ‘Benimle ilgilenmiyorsun’ deyip…

İngiltere'de yaşanan bir 'koronavirüs' cinayeti, ülke gündeminde ses getirdi. Basında yer alan haberlere göre 2020 yılında yaşanan trajik olay, cinayet davasının karara bağlanmasının ardından bir kez daha gündeme geldi.
KENDİSİNİ KORONAVİRÜS OLDUĞUNA İNANDIRDI
Olay, 2020 yılının Mayıs ayında meydana geldi. 52 yaşındaki Peter Harsthorne-Jones, 42 yaşındaki avukat eşi Silke Hartshorne-Jones ve 8 yaşındaki ikiz çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyordu.
Ülkenin Suffolk kentinde bulunan bir çiftlik evinde yaşayan ailenin hayatı, koronavirüs pandemisinin ardından tepetaklak oldu.
Silah satıcılığı yapan Peter'ın akıl sağlığı sorunları, pandemi yüzünden yaşanan kaygılarla giderek arttı.
Koronavirüs korkusuyla adeta bambaşka birine dönüşen Peter, bir süre sonra eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Mart ayında, koronavirüse yakalandığı endişesi taşımaya başlayan Peter, negatif çıkan tüm test sonuçlarına rağmen hasta olduğuna kendisini inandırdı.
Mart ve Nisan ayları arasında tam 26 kez İngiliz Sağlık Bakanlığı yetkililerini arayan Peter, koronavirüs olduğu konusunda ısrar etti.
Her seferinde, kendisine hasta olmadığı için tedavi uygulayamayacakları yanıtı veren yetkilileri ikna etmeye çalışan Peter, bu kez ev içindeki hayatını değiştirdi.
Hasta olduğuna inandığı için eşi Silke'yle yataklarını ayıran Peter, eşine sık sık göğsünün ağrıdığını söyledi.
Kocasının testlerinin negatif olduğunu bilen Silke, Peter'ın bu yakınmalarını ciddiye almadı.
Birkaç gün boyunca odasından çıkmayan adam, bu sürede kayınpederini arayarak eşinin kendisine hiç ilgi göstermediğinden ve hasta olduğuna inanmadığından yakındı.
Korkunç olaysa, 3 Mayıs gecesinde yaşandı. Ruhsatlı silahıyla eşinin uyuduğu odaya giren Peter, yataktaki kadının göğsüne tam 2 kez ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.
Gelen acil yardım ekiplerine, amacının karısını öldürmek olmadığını söyleyen Peter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Peter'ın hakkında açılan cinayet davası ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. İngiliz Mahkemesi, Peter'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek cinayet işleyen adamı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderdi.