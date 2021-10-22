İngiltere’de koronavirüs cinayeti! ‘Benimle ilgilenmiyorsun’ deyip…

Mart ve Nisan ayları arasında tam 26 kez İngiliz Sağlık Bakanlığı yetkililerini arayan Peter, koronavirüs olduğu konusunda ısrar etti.

Her seferinde, kendisine hasta olmadığı için tedavi uygulayamayacakları yanıtı veren yetkilileri ikna etmeye çalışan Peter, bu kez ev içindeki hayatını değiştirdi.