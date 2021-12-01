İngiltere’de koronavirüs şüphesi olan küçük çocuğa şoke eden uygulama!

İngiltere'deki bir anaokulu, skandal bir uygulamaya imza attı. Sabah saatlerinde annesi tarafından okula bırakılan 4 yaşındaki Mason Wilby isimli çocuğun bir süre sonra burnu akmaya başladı.
Kırmızı burnuyla soğuk algınlığı belirtileri gösteren küçük Mason'ın öğretmenleri, çocuğun koronavirüs olabileceğinden şüphelendi.
KÜÇÜK ÇOCUK HİPOTERMİ GEÇİRDİ
Okul yönetimi, bu şüphenin ardından çocuğun ebeveynlerine haber vermek ve test yaptırmak yerine Mason'ı ana binanın dışında bulunan bir kulübede bekletmeyi tercih etti.
Mason'ı, diğer çocuklardan izole etmek için buz gibi kulübede saatlerce tutan okul yetkilileri, küçük çocuğun ağır bir şekilde hastalanmasına neden oldu.
Oğlunu almak için için çıkışa gelen anne, Mason'ın halini görünce şoke oldu. Vücudu buz gibi olan Mason'ın şiddetli bir şekilde titrediğini gören anne, hastaneye koştu.
Burada yapılan müdahale sonrası hipotermi geçirdiği anlaşılan küçük çocuk, tedavi altına alındı.
Annenin okul yetkililerinden şikayetçi olmasının ardından okuldan yapılan açıklamada bu uygulamanın doğru olduğu savunuldu.
Okul müdürü Geoff Norman, yaptığı açıklamada okulun politikasının "herkesin iyiliğine" öncelik vermesi olduğunu söyleyerek skandal uygulamanın doğruluğunu savundu. Norman açıklamasında, "Aylardır, ana binadan ayrı olan bu sınıfı izolasyon için kullanıyoruz ve bu, şimdiye dek oldukça işe yaradı." ifadelerini kullandı.