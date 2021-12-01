İngiltere’de koronavirüs şüphesi olan küçük çocuğa şoke eden uygulama!

Okul müdürü Geoff Norman, yaptığı açıklamada okulun politikasının "herkesin iyiliğine" öncelik vermesi olduğunu söyleyerek skandal uygulamanın doğruluğunu savundu. Norman açıklamasında, "Aylardır, ana binadan ayrı olan bu sınıfı izolasyon için kullanıyoruz ve bu, şimdiye dek oldukça işe yaradı." ifadelerini kullandı.