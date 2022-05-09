İngiltere’de kriz! Hayat pahalılığı çocukları bile aç bıraktı; binlerce kişi yemek yemeden gün geçiriyor

Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

'YIKICI' BULGULAR

Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.