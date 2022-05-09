İngiltere’de kriz! Hayat pahalılığı çocukları bile aç bıraktı; binlerce kişi yemek yemeden gün geçiriyor

Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.
'YIKICI' BULGULAR
Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.
ÇOCUKLARIN ÖĞÜNLERİ KISITLANDI
Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2.6 milyon çocuk eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.
ENERJİ FİYATLARI
Ülkede 'gıda bankası' olarak anılan merkezler, kendilerine başvuran kişilerin, buzdolabı kullanımı ya da pişirme gerektirmeyen besinlere yöneldiğini işaret ediyor. Bu da enerji fiyatlarının haneler üzerindeki baskısına bağlanıyor.
"ŞOKE EDİCİ"
Bu hızlı kötüleşmede, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor. Food Foundation "şoke edici" ilk bulgular sonrası kamuoyu araştırmasını bir kez daha yaptıklarını ve aynı sonuçları aldıklarını açıkladı.