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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:55 Son Güncelleme: 9.5.2022 11:39

İngiltere'de kriz! Hayat pahalılığı çocukları bile aç bıraktı; binlerce kişi yemek yemeden gün geçiriyor

İngiltere’de kriz! Hayat pahalılığı çocukları bile aç bıraktı; binlerce kişi yemek yemeden gün geçiriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre hayat pahalılığı artık iyice tırmanmış durumda. Araştırma ülkede 2 milyondan fazla kişinin ayın bir gününü yemek maliyetlerini karşılayamadığı için aç geçirdiklerini ortaya koydu. Öte yandan 1 milyondan fazla çocuğun öğünlerinde bile kısıtlamaya gidildiği bulgusuna varıldı.

Yapılan kamuoyu yoklamasına göre, ülkedeki yedi yetişkinden birinin (7.3 milyon kişi) gıdaya ulaşım güvencesi bulunmuyor. Gıda kısıtlamasına gitme ve/veya öğün atlamak zorunda kalanların sayısı da yılın ilk üç ayında yüzde 57 arttı.

'YIKICI' BULGULAR

Guardian'da yer alan habere göre İşçi Parti'nin gölge kabinesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jonathan Ashworth, elde edilen bulguları 'yıkıcı' olarak tanımladı.

ÇOCUKLARIN ÖĞÜNLERİ KISITLANDI

Food Foundation isimli düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, 2.6 milyon çocuk eskisine oranla daha küçük öğünler yediklerini ya da öğün atlamak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Vakfın Başkanı Anna Taylor, durumun hızla "bir ekonomik krizden, sağlık krizine" doğru ilerlediğini söyledi. Ülkenin en büyük enerji sağlayıcılarından biri, hükümeti gelecek yıl için öngörülen hane başı 1000 sterlin düzeyindeki artış için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

ENERJİ FİYATLARI

Ülkede 'gıda bankası' olarak anılan merkezler, kendilerine başvuran kişilerin, buzdolabı kullanımı ya da pişirme gerektirmeyen besinlere yöneldiğini işaret ediyor. Bu da enerji fiyatlarının haneler üzerindeki baskısına bağlanıyor.

"ŞOKE EDİCİ"

Bu hızlı kötüleşmede, artan enerji, gıda ve petrol fiyatları ile birlikte, sosyal yardım ödemelerinin enflasyonun geride kalması da gösteriliyor. Food Foundation "şoke edici" ilk bulgular sonrası kamuoyu araştırmasını bir kez daha yaptıklarını ve aynı sonuçları aldıklarını açıkladı.

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İngiltere'de kriz! Hayat pahalılığı çocukları bile aç bıraktı; binlerce kişi yemek yemeden gün geçiriyor
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