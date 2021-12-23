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Giriş Tarihi: 23.12.2021 20:38 Son Güncelleme: 23.12.2021 20:57

İngiltere'de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi

İngiltere’de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi

Dünya üzerinde binlerce mağazası bulunan bir fast-food şirketinde mide bulandıran bir olay yaşandı. İngiltere'de yaşanan olayda, bir müşteri fast-food zincirinden tavuk siparişi verdi. Müşteri, verdiği siparişin içinden tavuk kafası çıkınca şaşkına döndü. Bahsi geçen şirket daha önce de bu tip haberlere konu olmuştu.

Dünyaca ünlü fast-food şirketinde skandal bir olay yaşandı. Türkiye'de de birçok mağazası bulunan şirketin İngiltere'deki bir şubesinde yaşanan olay ise 'Yok artık' dedirtti.

SİPARİŞİNDEN TAVUK KAFASI ÇIKTI

Bir müşteri ünlü restoran zincirinden yemek siparişi verdi. Müşteri siparişi geldiğin ise hayrete düştü. Paketin içinden tavuk yerine, tavuk kafası çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDIKTAN SONRA GÜNDEM OLDU

Mağdur olan müşteri yaşadığı şoku atlattıktan sonra yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı ve olay bir anda dünya gündemine geldi.

"YEMEĞİMDE KIZARMIŞ TAVUK KAFASI BULDUM"

Paylaşımda yapılan açıklamada, "Acılı kanat yemeğimde kızarmış tavuk kafası buldum. Bunu görmemeyi tercih eder ve zamanda 2 dakika geriye gidebilmeyi gerçekten çok isterdim" şekliden ifadelere yer verildi.

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İngiltere'de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi
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