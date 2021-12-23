İngiltere’de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi

SİPARİŞİNDEN TAVUK KAFASI ÇIKTI
Bir müşteri ünlü restoran zincirinden yemek siparişi verdi. Müşteri siparişi geldiğin ise hayrete düştü. Paketin içinden tavuk yerine, tavuk kafası çıktı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDIKTAN SONRA GÜNDEM OLDU
Mağdur olan müşteri yaşadığı şoku atlattıktan sonra yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı ve olay bir anda dünya gündemine geldi.
"YEMEĞİMDE KIZARMIŞ TAVUK KAFASI BULDUM"
Paylaşımda yapılan açıklamada, "Acılı kanat yemeğimde kızarmış tavuk kafası buldum. Bunu görmemeyi tercih eder ve zamanda 2 dakika geriye gidebilmeyi gerçekten çok isterdim" şekliden ifadelere yer verildi.