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Giriş Tarihi: 1.12.2022

İngiltere’de öğrenciler ücretsiz yemek istiyor

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İngiltere’de öğrenciler ücretsiz yemek istiyor
İngıltere'de son yıllarda yaşanan ekonomik krizin zorlu etkileri her geçen gün artıyor. Ülkede artan hayat pahalılığı aileleri çıkmaza sürüklüyor. BBC News'ün haberine göre, ülkede artan maliyetler nedeniyle çocuklarının okuldaki yemek maliyetini karşılamakta zorlanan birçok aile, İngiliz hükümetinden destek istiyor. İngiltere'de sadece anaokulu, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda ücretsiz yemek imkânı bulunuyor. Ancak daha sonraki sınıflarda ücretsiz yemek için öğrencinin hiç maddi imkânı bulunmaması şartı aranıyor.
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İngiltere’de öğrenciler ücretsiz yemek istiyor
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