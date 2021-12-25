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Giriş Tarihi: 25.12.2021 22:17 Son Güncelleme: 25.12.2021 22:39

İngiltere'de panik! Kraliçe II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!

İHA
İngiltere’de panik! Kraliçe II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!

İngiltere'de büyük şok! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Noel’i geçirmek üzere Windsor Kalesi’ne geldi. Araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklandı. İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

KALEYE İZİNSİZ GİRDİ

Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30'da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.

'SALDIRI SİLAHI' BULUNDURMAKTAN TUTUKLANDI

Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

NOEL'İ WİNDSOR KALESİ'NDE GEÇİRECEKTİ


Kraliçe, bu yıl Noel'i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

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İngiltere'de panik! Kraliçe II. Elizabeth'in bulunduğu Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!
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