İngiltere’de panik! Kraliçe II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

NOEL'İ WİNDSOR KALESİ'NDE GEÇİRECEKTİ



Kraliçe, bu yıl Noel'i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.