İngiltere’de sağlık krizi: Doktorlara ulaşılamıyor! İşte çarpıcı veriler

15 MİLYONDAN FAZLA İNSAN DOKTORA ULAŞAMIYOR

Pratisyen hekimler için etkileşimli "sağlık eksiklikleri" haritası oluşturulan araştırma kapsamında aynı zamanda, randevunun pratisyen hekim ile önceden istişareye bağlı olmadığı ve "doğrudan" erişilebilen çocuk doktorları, jinekologlar ve göz doktorlarının dahil olduğu üç uzmanlık alanı belirlendi.

Araştırmada, "Fransa'da 15,3 milyondan az olmayan kişinin ülkenin sağlık sisteminin belkemiğini oluşturan pratisyen hekimlere erişimi oldukça zor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca araştırmada, kadınların dörtte birinin "jinekolojik tıbbi çölde" ve çocukların dörtte biri "pediatrik tıbbi çölde" yaşadığı kaydedildi.