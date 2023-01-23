İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: Ambulans çalışanları grevde...

Unison üyelerinin grevi İngiltere'deki beş ambulans hizmetinde ve Liverpool'daki iki hastanede gerçekleştirilirken Unite üyeleri de Batı Midlands, Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Doğu Midlands bölgelerinde ve Galler'de greve gitti.

GMB isimli sendikanın üyeleri, Batı Midlands bölgesindeki ambulans hizmetlerinde greve giderken Kuzey Batı Ambulans Servisi'ndeki GMB üyeleri de yarın grev yapacak.

TARİHİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

GMB isimli sendika, İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Geçen haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.