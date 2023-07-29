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Giriş Tarihi: 29.7.2023 14:22

İngiltere’de skandal! Gizli bilgiler yanlışlıkla buraya gitti

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların “yanlışlıkla” Rusya'nın müttefiki olan Mali’ye gönderildiğini açıkladı.

İHA
İngiltere’de skandal! Gizli bilgiler yanlışlıkla buraya gitti

ABD'nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan da gizli belge açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Bakanlık yetkililerinin "yanlışlıkla" ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun ".mil" alan adı ile biten e-posta yerine Mali'ye ait ".ml" alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi. Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, 20'den az rutin e-postanın MAli'ye gönderildiği belirtildi.

İngltere'nin bu hatası öncesi geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.

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İngiltere’de skandal! Gizli bilgiler yanlışlıkla buraya gitti
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