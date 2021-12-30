İngiltere’de şoke eden görüntü: Kraliçe Elizabeth’ın muhafızı çocuğu yere serdi

DÜŞÜRDÜ, YOLUNA DEVAM ETTİ
İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.
İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti.
İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
GÖRÜNTÜLER İNGİLTERE'Yİ İKİYE BÖLDÜ
Kullanıcılara kimin hatalı olduğu soruldu. Bir grup izleyici Kraliyet muhafızının sağduyulu davranabileceği ve çocuğu yere sermekten kaçınabileceğini ifade etti. Bir kullanıcı "Sadece işlerini yaptıklarını söyleyen herkese. İşiniz çocukları çiğnemeyi içeriyorsa, sorun oradadır." derken bir diğeri ise "Anladığım kadarıyla yetişkinlerse, çocuğun etrafında dolaşmak muhafızı öldürmez, ancak çocuksa bir istisna yapabilirsiniz" diyerek hemfikir oldu.
KIPIRDAMAZ MISINIZ? EZİLİRSİNİZ!
Başka bir kullanıcı ise "Kraliyet muhafızlarının işlerini yapmaları konusunda tüm bu kişilerin baskı altına alınmasına dikkat edin. Kıpırdamaz mısınız? Ezilirsiniz. Kolay gelsin."
"AMAÇLARI KRALİÇEYİ KORUMAK"
Kraliyet muhafızının haklı olduğunu savunan kullanıcılar ise: "Ebeveynleri suçluyorum, kesinlikle çevrelerinin farkında değiller.", ve "İnsanlar, bu muhafızların turistleri çekmek için orada olmadığını ve KRALİÇE'yi korumak için orada çok eğitimli ASKERLER olduğunu anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.