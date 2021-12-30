İngiltere’de şoke eden görüntü: Kraliçe Elizabeth’ın muhafızı çocuğu yere serdi

DÜŞÜRDÜ, YOLUNA DEVAM ETTİ

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti.

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.