İngiltere’de ‘Strep A’ kabusu! 6 öğrenci öldü

İngıltere'de "Strep A" adlı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 6 çocuk hayatını kaybetti. 4 yaşında bir çocuk solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor. Ölen çocukların Enfeksiyon vakaları koronavirüsün ortaya çıkmasından önceki döneme göre yaklaşık beş kat daha fazla. Bazı uzmanlar bunun yeni bir varyant olmadığını, uzun süren karantina sonrası artan sosyalleşmeyle ilgili olabileceğini söylüyor .Boğazda ve ciltte bulunan Strep A bakterisi, çoğu kez belirti vermeyebiliyor. Belirtileri arasında ise yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, boyun bezleri şişmesi, yüksek ateş veya deri döküntüsü var. Türkiye'de görülmeyen hastalığın bulaşıcılık oranı da yüksek. Hapşırık, öksürük, öpüşme ve cilt teması ile geçebiliyor. Uzmanlar ellerin sık sık yıkanmasını, okul kıyafetlerinin temiz tutulmasını, ortak eşya kullanılmamasını öneriyor. Hastalık için enfeksiyon tedavisi uygulanıyor. İngiliz medyası ölen çocuklarda Muhammed İbrahim Ali ve Hanna Roap'un fotoğraflarını yayımladı. 4 yaşındaki Camilla Rose da bir haftadır hastanede yaşam savaşı veriyor. İngiliz zzmanların okullarda öksürükle öğrencilerin 'STREP A' yı birbirlerine geçirmesi riskinin daha da artacağı uyarısı yaptı.