İngiltere’de Strep A tehlikesi büyüyor! Ölüm sayısı paniğe yol açtı

İngiltere'de 19 Eylül'den bu yana "Strep A" bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle en az 30 çocuk yaşamını yitirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, "Strep A" bakteriyel enfeksiyonu yüzünden toplam 122 kişi hayatını kaybetti.

Hastalık sebebiyle 19 Eylül'den bu yana 18 yaş altı en az 30 çocuk yaşamını yitirdi. 2017-2018 döneminde 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişi "Strep A" bakterisi nedeniyle ölmüştü.