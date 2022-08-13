İngiltere’de su paniği: Market rafları boşaldı

İNGILTERE'DE yaşanan aşırı sıcaklıklar ve rekor düzeyde düşük yağışların ardından kuraklık ilan edilirken halk su almak için marketlere koştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların market arabalarını şişe sularla doldurduğu görüldü. Bazı vatandaşlar raflarda su kalmamasından şikâyet ederken marketler şişe sularına sınırlama getirdi. Bir yandan enerji krizi, diğer yandan yüksek enflasyon ile boğuşan İngiltere'de su tüketimini kısıtlamak için bazı şirketler hükümetin de destek verdiği hortum yasağını devreye sokmuştu.