İngiltere’de sular durulmuyor: Benzinden sonra yeni kriz

Birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi, yaptığı açıklamada, "Benzinin olmadığı bu günleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var." ifadelerini kullanıyor.