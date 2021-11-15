TAKSİ ŞOFÖRÜ KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Patlamada yaralanan taksi şoförü Perry hastaneden taburcu edilirken, Liverpool Belediye Başkanı Joanne Anderson tarafından kahraman ilan edildi.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "ciddi"ye yükseltildi! Patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video



İNGİLTERE 5 TERÖR TEHDİDİ SEVİYESİ BULUNUYOR

İngiltere'de Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) ve Güvenlik Servisi (MI5) tarafından belirlenen beş tehdit seviyesine göre Mayıs 2017 tarihinde Manchester Arenası'na yapılan bombalı saldırıyı takip eden günlerde terör seviyesi en yüksek derece olan "kritik" seviyeye yükseltilmiş ve daha sonra "ciddi" seviyesine düşürülmüştü.