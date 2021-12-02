İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!

Koronavirüs salgınıyla birlikte enerji sektöründe başlayan kriz, küresel ölçekte etkilerini sürdürüyor. İlk olarak İngiltere'de, akaryakıt tedarik zincirindeki aksamaların önlenememesiyle yaşanan kriz, Fransa ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'ya sıçramış, ABD de aynı krizden payını almıştı.

İFLASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Krizin ilk görüldüğü ülke olan İngiltere ise, bu krizi atlatmakta oldukça zorlanıyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatlarının son bir ayda 2 kat arttığı ülkede, elektrik firmaları da birbiri ardına iflas açıklamalarında bulunuyor. Eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısının 11'i aştığı ülkede soğuyan havalar da durumu giderek kötüleştiriyor.