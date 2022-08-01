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Giriş Tarihi: 1.8.2022 09:59 Son Güncelleme: 1.8.2022 10:11

İngiltere'deki havalimanı kaosu buzdağının görünen kısmı! Tam 1,7 milyon kişi...

İngiltere’deki havalimanı kaosu buzdağının görünen kısmı! Tam 1,7 milyon kişi...

İngiltere'de havalimanı krizi yaklaşık bir aydır devam ediyor. Havalimanı çalışanlarının greve gitmesiyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği valiz dağları oluştuğu görüntüleri, uzayan kuyruklar yaşanan kaosu gözler önüne sermişti. Ancak bütün bunlar buzdağının görünen kısmı...

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İngiltere'deki havalimanı kaosu buzdağının görünen kısmı! Tam 1,7 milyon kişi...
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