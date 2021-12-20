İngiltere’den çarpıcı Omicron araştırması! İşte Omicron varyantının etkisi...

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, Omicron üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunu açıkladı. Mikrobiyoloji uzmanları, Omicron'un Delta ve diğer varyantlara göre yetersiz ve verimsiz bir şekilde kendini insan akciğerlerinde çoğalttığı için 'ciddi hastalık' riskinin düşük olduğunu açıkladı. Ancak diğer yandan 2 doz aşının Omicron varyantı üzerinde etkisinin düştüğü ve üçüncü doz aşının kısa vadede Omicron üzerinde etkili olacağını vurgulandı.