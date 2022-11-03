İngiltere’den dikkat çeken analiz: Türkiye güçlü bir ticaret merkezi olabilir

2000'li yıllarda Türkiye'nin doğal gaz piyasası ve altyapısı hızla büyüdüğü AB'nin alternatif tedarik kaynaklarına olan ihtiyacı arttıkça yeni boru hattı projelerinin gündeme gelmesiyle birlikte hızla büyüdüğü belirtildi. Analizde, Türkiye'nin yüksek bir doğal gaz tüketim ve ithalat hacmine sahip olmasının yanı sıra gelişmiş bir pazar ve iyi bir fiziksel altyapıya sahip olduuğuna dikkat çekildi. İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi haline gelmesine olanak sağlayacak bir enerji piyasasına sahip olduğu vurgulandı. Bütün bunların Türkiye'nin her iki tarafı da memnun edecek bir aktör olarak ortaya çıkabileceği anlamına geldiği belirtildi.