İngiltere’den dikkat çeken analiz: Türkiye güçlü bir ticaret merkezi olabilir

Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz aktarma merkezi kurulmasına ilişkin önerisinin Türkiye tarafından olumlu karşılandığı belirtilen analizde, türkiye'nin çok yakında Rusya ile Avrupa arasında güçlü bir gaz ticaret merkezi ve hayati bir enerji arabulucusu haline gelebileceği" belirtildi.
"GÜÇLÜ GAZ TİCARET MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR"
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının enerji fiyatlarını önemli ölçüde etkilediği, Avrupa ülkelerinin doğalgaz, petrol ve kömür ithalatında büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olduğu hatırlatılan analizde, "Rusya, son 20 yılda Avrupa enerji pazarında liderliğini sürdürürken, Türkiye kendisini bir gaz ticaret merkezi olarak konumlandırmak için atılımlar yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
2000'li yıllarda Türkiye'nin doğal gaz piyasası ve altyapısı hızla büyüdüğü AB'nin alternatif tedarik kaynaklarına olan ihtiyacı arttıkça yeni boru hattı projelerinin gündeme gelmesiyle birlikte hızla büyüdüğü belirtildi. Analizde, Türkiye'nin yüksek bir doğal gaz tüketim ve ithalat hacmine sahip olmasının yanı sıra gelişmiş bir pazar ve iyi bir fiziksel altyapıya sahip olduuğuna dikkat çekildi. İstanbul'un önemli bir ticaret merkezi haline gelmesine olanak sağlayacak bir enerji piyasasına sahip olduğu vurgulandı. Bütün bunların Türkiye'nin her iki tarafı da memnun edecek bir aktör olarak ortaya çıkabileceği anlamına geldiği belirtildi.
Yazıda, Türkiye'nin Avrupa'ya yardım etme çabalarına dikkat çekilerek, köklü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri sayesinde haziran ayında Bulgaristan'a bir miktar gaz tedarik edildiği kaydedildi.
Konuyla ilişkin, "Türkiye, iki LNG terminali ve iki yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi ile günde 133 milyon metreküp doğalgaz gönderme kapasitesine sahip." notu paylaşıldı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bu ayın başlarında, Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturmaya ilişkin teklifte bulunduğu anımsatıldı.