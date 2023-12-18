İngiltere’den Gazze’de kilisedeki sivilleri hedef alan İsrail’e tepki: Dehşet verici

"DEHŞET VERİCİ"

Sözcü, Başbakan Rishi Sunak'ın Hamas liderleri ve üyelerinin hedef alınması konusundaki İsrail'e yaptığı uyarısını hatırlattı. Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların İsrail ordusu tarafından hedef alınmasına yönelik soruya yanıt veren Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kiliseye sığınan sivillerin öldürüldüğü ve diğerlerinin de yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici. Son haftalarda ve aylarda Gazze ve İsrail'de meydana gelen trajediler listesinde yer alan başka bir trajedidir. Tüm tarafları sivilleri korumaya çağırıyoruz. Sürdürülebilir bir barışa yol açacak sürdürülebilir ateşkesin acilen gerekli olduğuna inanıyoruz ve bu korumaya devam edeceğimiz pozisyonumuzdur."