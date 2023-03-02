İngiltere’den gelip hayat kurtardılar: Bunun için eğitildik

İngiliz Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi (UK-ISAR) lideri David O'Neill, Hatay'da yürüttükleri faaliyetlerinin, ekibin tarihindeki en çok sayıda kurtarma yaptığı operasyon olduğunu söyledi.

O'Neill, AA muhabirine, UK-ISAR'ın, 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardım çağrısına katılarak 77 kişilik ekiple Türkiye'ye gittiğini ifade etti. "Bu büyüklükteki afetler için eğitildik." diyen O'Neill, Hatay'da kendilerini şoke eden manzara karşısında ilk gün enkazdan canlı insanlar çıkardıklarını belirterek, "O bir canı kurtarmak için görevlendirildik ve bu hepimizin modunu yükseltti. Bu her şeyi değerli kıldı. Moralimizin yükselmesinin, ekibin motivasyonunu 10 gün boyunca sürdürmesini ve depremden 6-7 gün sonra dahi enkazdan insanlar kurtarmaya devam etmesini sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ekibin 11 kişiyi enkazdan sağ kurtardığını ifade eden O'Neill, "UK-ISAR'ın 30 yıllık geçmişinde en yüksek sayıda kurtarma yaptığı operasyon oldu." dedi.

UK-ISAR'ın kurtarma bölgesinde yerel halk, Türk kurtarma görevlileri ve derneklerle teması bulunduğuna da vurgu yapan O'Neill, "En iyi istihbaratı bize seslerin veya hareketlerin duyulduğuna dair bilgileri veren bölge insanlarından aldık. Başarımızın çoğunu buralarda elde ettik." ifadelerini kullandı.