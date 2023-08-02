İngiltere’den KKTC’nin tanınmasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına yönelik açıklamaları karşılık buluyor. İngiltere'de Demokratik Birlik Partisi milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin BM tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti. Wilson, PoliticsHome sitesi için "Kıbrıs'ın kendi Hayırlı Cuma Anlaşması'na ihtiyacı var" başlıklı makale yazdı.
Wilson, yazısında, Kıbrıs'ın yakın tarihine bakıldığında, Kıbrıs ile İrlanda arasında paralellikler kurmanın kolay olduğunu belirterek, "(Kuzey İrlanda'da 1998'de çatışmaları son erdiren) Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan ve sorunların sona ermesinden çıkardığımız derslerin Kıbrıs'a uygulanabileceğine inanıyorum" dedi.
YUNAN GAZETECİ: TÜRKİYE'NİN DE HAKLARI VAR
Yunanistan'ın
duayen gazetecilerinden
Yorgos Papahristos,
Türkiye ile Yunanistan
ilişkileri hakkında
ezber bozan açıklamalar
yaptı. "Ege Yunan gölü
değildir" diyen Yunan
gazeteci Papahristos,
"Ege'yi bize ait gördüğümüz
sürece iyi komşuluk
ilişkilerimiz olmayacak.
Türkiye'nin de hakları
var" dedi.