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Giriş Tarihi: 3.8.2023

İngiltere’den KKTC’nin tanınmasına destek

İngiltere’den KKTC’nin tanınmasına destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına yönelik açıklamaları karşılık buluyor. İngiltere'de Demokratik Birlik Partisi milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin BM tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti. Wilson, PoliticsHome sitesi için "Kıbrıs'ın kendi Hayırlı Cuma Anlaşması'na ihtiyacı var" başlıklı makale yazdı.



Wilson, yazısında, Kıbrıs'ın yakın tarihine bakıldığında, Kıbrıs ile İrlanda arasında paralellikler kurmanın kolay olduğunu belirterek, "(Kuzey İrlanda'da 1998'de çatışmaları son erdiren) Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan ve sorunların sona ermesinden çıkardığımız derslerin Kıbrıs'a uygulanabileceğine inanıyorum" dedi.

YUNAN GAZETECİ: TÜRKİYE'NİN DE HAKLARI VAR
Yunanistan'ın duayen gazetecilerinden Yorgos Papahristos, Türkiye ile Yunanistan ilişkileri hakkında ezber bozan açıklamalar yaptı. "Ege Yunan gölü değildir" diyen Yunan gazeteci Papahristos, "Ege'yi bize ait gördüğümüz sürece iyi komşuluk ilişkilerimiz olmayacak. Türkiye'nin de hakları var" dedi.
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İngiltere’den KKTC’nin tanınmasına destek
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