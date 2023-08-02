İngiltere’den KKTC’nin tanınmasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınmasına yönelik açıklamaları karşılık buluyor. İngiltere'de Demokratik Birlik Partisi milletvekili Sammy Wilson, KKTC'nin BM tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden olmadığını belirtti. Wilson, PoliticsHome sitesi için "Kıbrıs'ın kendi Hayırlı Cuma Anlaşması'na ihtiyacı var" başlıklı makale yazdı.Wilson, yazısında, Kıbrıs'ın yakın tarihine bakıldığında, Kıbrıs ile İrlanda arasında paralellikler kurmanın kolay olduğunu belirterek, "(Kuzey İrlanda'da 1998'de çatışmaları son erdiren) Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan ve sorunların sona ermesinden çıkardığımız derslerin Kıbrıs'a uygulanabileceğine inanıyorum" dedi.Yunanistan'ınduayen gazetecilerindenYorgos Papahristos,Türkiye ile Yunanistanilişkileri hakkındaezber bozan açıklamalaryaptı. "Ege Yunan gölüdeğildir" diyen Yunangazeteci Papahristos,"Ege'yi bize ait gördüğümüzsürece iyi komşulukilişkilerimiz olmayacak.Türkiye'nin de haklarıvar" dedi.