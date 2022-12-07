İngiltere’den LNG hamlesi: 2023’te iki katına çıkacak

Başbakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sunak, İngiltere'nin ABD'den LNG ithalatını gelecek yıl 9 ila 10 milyar metreküp civarına çıkarma konusunda anlaştığını belirtti.

"MANİPÜLE EDİLEMEYECEK KONUMUNDA OLMASINI SAĞLAYACAK"

Anlaşmanın, tüketiciye yansıtılan enerji fiyatlarının düşürülmesine ve Rusya'ya enerji bağımlılığının azaltılmasına imkan sağlayacağını kaydeden Sunak, "İngiltere ve ABD, birlikte, ulusal arz güvenliğinin ve küresel enerji fiyatının bir daha asla başarısız bir rejimin kaprisleriyle manipüle edilemeyecek konumunda olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.