İngiltere’den Rusya’ya daha sert yaptırım tehdidi

Truss, önlemlerin Rusya'ya karşı şimdiye kadarki en sert yaptırım rejimi olduğunu ve Brexit'ten bu yana İngiltere'nin yaklaşımındaki en büyük değişiklik olduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz hükümeti, halihazırda yalnızca Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle doğrudan bağlantılı olanlara yaptırım uygulayabilir ancak söz konusu yeni yasa, çok daha geniş yelpazedeki birey ve işletmelere yaptırım uygulanmasına olanak sağlayacak.

"YAPTIRIM TEHDİDİ, İŞ DÜNYASINA YÖNELİK GİZLENMEYEN BİR SALDIRI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin Rus şirketlerine yönelik olası yeni yaptırımlarını, "iş dünyasına yönelik gizlenmeyen saldırı" olarak tanımlamıştı. Peskov, "Bu Londra'dan gelen çok endişe verici bir açıklama, bence sadece bizim için değil, şirketlerimiz için de endişe verici." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın, ulusal çıkarlarını gözeterek yaptırımlara mütekabiliyet gereği yanıt vereceğini belirten Peskov, "Tek bir ülkenin Rus iş dünyasına saldırısı, elbette, misilleme önlemleri alınması gerektiği anlamına gelir ve bu önlemler, yalnızca kendi çıkarlarımızı dikkate alarak şekillendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.