İngiltere’den Rusya’ya yaptırım açıklaması: SWIFT erişimi olmadığına emin olmalıyız

Truss, Litvanya'nın başkenti Vilnus'a yaptığı ziyaret kapsamında, Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria Liimets, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'le ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Truss, burada yaptığı konuşmada, İngiltere'nin, Rus saldırganlığının gölgesinde yaşayan Baltık ülkelerini desteklediğini vurgulayarak, Litvanya'da sınır desteği ve askeri tatbikatlar kapsamında 200 İngiliz askerinin olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaybetmek zorunda olduğunun altını çizen Truss, "Putin'in korkunç girişiminde başarısız olmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAK İÇİN MÜTTEFİKLERİMİZLE BİRLİKTE DURUYORUZ

Litvanya'nın, Ukrayna topraklarında işlenen savaş suçlarının soruşturulmasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) havale etme konusundaki liderliğini desteklediklerini vurgulayan Truss, "Ukrayna'yı, Putin'in tercih ettiği savaşa karşı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak için müttefiklerimizle birlikte duruyoruz." dedi.

Bakan Truss, Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Putin'in savaş makinesinin finansmanını kesmek için ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ile birlikte çalıştık, Rus bankalarını finansal sistemin dışına attık. Ayrıca, hava sahamızı Rus uçaklarına kapattık ve Rus oligarklara karşı yaptırımları hızlandırıyoruz ama daha ileri gitmemiz gerekiyor. Hiçbir Rus bankasının SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız."

Truss, yaptırımlarla Rus ekonomisine zarar vermek istediklerinin altını çizerek, "Putin'i ve savaş makinesini finanse etmeye devam edememesi için Rus ekonomisinin kötürüm olduğundan emin olmalıyız." dedi.