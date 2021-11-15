İngiltere’den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...

ABD'DEN UYRAYNA'YA UYARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'da '2014'teki hatasını tekrarlamasına' karşı uyarmıştı.

Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarının yakınındaki hareketliliği nedeniyle 'endişelerini ifade ediyor.. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri 'sıradaki kurgu' olarak niteledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.