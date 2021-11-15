İngiltere’den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...

İngiliz The Mirror gazetesi, İngiltere'nin savaş hazırlığında olduğunu yazdı. Haberde; 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın 'istilası' durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan bir kaynak, birliğin hemen harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.
Habere göre; İngiltere'nin oluşturduğu grupta özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot'ta konuşlanan 16. Hava Taarruz Tugayından 400'e kadar paraşütçü yer alıyor.
HEMEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIR
Hemen harekete geçmeye hazır birliğe, çok hızlı bir şekilde konuşlandırılması gerekebileceği uyarısı yapıldığını belirten kaynak "400 ila 600 asker hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.
ABD'DEN UYRAYNA'YA UYARI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'da '2014'teki hatasını tekrarlamasına' karşı uyarmıştı.
Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarının yakınındaki hareketliliği nedeniyle 'endişelerini ifade ediyor.. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri 'sıradaki kurgu' olarak niteledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.
Diğer yandan ABD ve NATO'daki müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, ABD'nin Karadeniz bölgesinde Rusya'nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna'nın askeri ıslahı.