Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...
Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:40 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:01

İngiltere'den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...

İngiltere’den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz sürerken İngiltere'den şoke eden bir çıkış geldi. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde, Rusya'nın 'istilası' durumunda 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olacağı belirtildi.

İngiliz The Mirror gazetesi, İngiltere'nin savaş hazırlığında olduğunu yazdı. Haberde; 600 askerden oluşan bir İngiliz görev gücünün Rusya'nın 'istilası' durumunda Ukrayna'da konuşlanmaya hazır olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan bir kaynak, birliğin hemen harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

Habere göre; İngiltere'nin oluşturduğu grupta özel kuvvet askerleri, özel keşif alayı askerleri, doktorlar, mühendisler, iletişim uzmanları ve ayrıca Aldershot'ta konuşlanan 16. Hava Taarruz Tugayından 400'e kadar paraşütçü yer alıyor.

HEMEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIR

Hemen harekete geçmeye hazır birliğe, çok hızlı bir şekilde konuşlandırılması gerekebileceği uyarısı yapıldığını belirten kaynak "400 ila 600 asker hazır. Tüm ekipmanlar paketlendi, Ukrayna'ya uçmaya ve havadan indirme yapmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN UYRAYNA'YA UYARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz hafta Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'da '2014'teki hatasını tekrarlamasına' karşı uyarmıştı.

Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırlarının yakınındaki hareketliliği nedeniyle 'endişelerini ifade ediyor.. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri 'sıradaki kurgu' olarak niteledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ABD ve NATO'daki müttefikleri, son zamanlarda Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırmış bulunuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, ABD'nin Karadeniz bölgesinde Rusya'nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor, bu devletin hedeflerinden biri ise Ukrayna'nın askeri ıslahı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'den savaş hazırlığı: Rusya istila ederse harekete geçecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA