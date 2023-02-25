İngiltere’den savaş mağduru Ukraynalılara ilginç ‘hediye’: Tam 3 bin kişiye…

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yerlerinden edilen 3 bin Ukraynalıya Eurovision bileti sunacak. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, savaş nedeniyle yerlerinden edilerek İngiltere'ye gelen 3 bin Ukraynalıya, bu yıl Liverpool'da düzenlenecek şarkı yarışmasına katılabilmeleri için bilet temin edileceği bildirildi.

10 MİLYON STERLİNLİK FON

Ayrıca, açıklamada, geçen yıl yarışmayı kazanan ancak savaş nedeniyle yarışmaya ev sahipliği yapamayan Ukrayna adına yarışmaya 10 milyon sterlin (225,4 milyon TL) fon sağlanacağı kaydedildi.