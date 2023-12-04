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Giriş Tarihi: 4.12.2023

İngiltere’den soykırıma istihbari destek

İngiltere’den soykırıma istihbari destek
Gazze'deki katliama destek veren İngiltere, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek" denildi.
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İngiltere’den soykırıma istihbari destek
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