İngiltere’den Türkiye’deki çevreci projelere destek

İklim Finansmanı Hızlandırma (CFA) Programı Türkiye, 31 projenin başvuruda bulunduğu teklif çağrısının ardından, yatırımcılardan gelecek finansmana erişim desteği vereceği altı yenilikçi düşük-karbon projesini açıkladı. CFA, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türkiye'nin iklimle mücadelesine yardımcı olma çalışmalarının bir parçası olarak yürütülüyor.

İklim projelerini geliştirebilecek ve finanse edebilecek paydaşları büyük ölçüde bir araya getirerek CFA, Türkiye'nin küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen COP26'da mutabık kalınan Glasgow Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirme çabalarına destek verecek.

LONDRA'DA ZİRVE DÜZENLENECEK

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott konuyla ilgili olarak, "Paris Anlaşması'nın Meclis'te oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından 10 Kasım'da yürürlüğe girmesini ve Türkiye'nin 2053 yılı itibarıyla net sıfır taahhüdü vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye şu anda Ulusal Katkısını güncelliyor ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nı geliştirme sürecinde. Birleşik Krallık olarak ve devam etmekte olan COP26 Başkanlığımız kapsamında, Türkiye'nin çok zamanında bir kararla Paris Anlaşması kapsamındaki küresel çabalara dahil olmasını takdir ediyoruz ve bu süreçte Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.

Chilcott, "COP26 hedefleriyle paralel şekilde Türkiye'de yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesini desteklemek için bu yıl Londra'da Birleşik Krallık - Türkiye Yeşil Finans Konferansı'nı düzenleyeceğiz" dedi.