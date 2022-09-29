İngiltere’den virüs uyarısı: 20 bin kişi ölebilir

Avustralya'da özellikle çocukları etkisi altına alan grip salgını diğer ülkeleri de alarma geçirdi. Gribe neden olan H3N2 virüsünün bu yıl birçok ülkede hızla yayılması korku yarattı. İngiltere bu kış Kovid ile birleşerek büyük bir fırtınaya dönüşecek mevsimsel gribin neden olacağı son yılların en büyük salgınına hazırlanıyor. Grip mevsiminin bu yıl beklenenden erken geleceği ve çok daha sert olacağı belirtiliyor. Uzmanlar, virüs fırtınası kapsamında 20 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ve on binlerce kişinin ise hastane tedavisine ihtiyaç duyabileceğini düşünüyor. Vatandaşları 'zor kış' konusunda uyaran Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, (UKHSA) aşı olmaları için çağrı yaptı.