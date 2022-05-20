‘İngiltere’nin ihracat kısıtlamaları kalktı’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu. Londra'daki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, İngiltere tarafıyla uzun zamandır devam eden bazı münasebetlerin olduğunu ve çeşitli konuları masaya yatırdıklarını belirtti. Demir, "Özellikle Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını görmek de olumlu bir hava estirdi" dedi. Demir, Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini anladıklarını görmenin güzel bir şey olduğunu belirtti.