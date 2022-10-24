İngiltere’nin ilk Hint kökenli başbakanı oldu

İngılteresiyasetindeki türbülans dün yeni başbakanın belirlenmesiyle duruldu. Ülkede 7 hafta içerinde 3'üncü başbakan belli oldu. Eski başbakan Liz Truss'ın geçen hafta istifa etmesinin ardından Muhafazakâr Parti'de seçim yarışı yeniden başlamıştı. Truss'tan önceki başbakan Boris Johnson da önceki gece aday olmayacağını açıklamıştı.Johnson'ın ardından liderliği Truss'a kaybeden eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yeni başbakan seçildi. Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı unvanını aldı. Kral 3. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak'a vermesi bekleniyor.Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okuyan 42 yaşındaki Rishi Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak. İngiltere'nin tarihindeki en genç başbakan ise 1804'te 24 yaşında göreve gelen William Pitt.