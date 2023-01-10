Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'nin uydu girişimi başarısız oldu!
Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:35

İngiltere'nin uydu girişimi başarısız oldu!

İngiltere'nin kendi topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişiminin başarısız olduğu bildirildi.

AA
İngiltere’nin uydu girişimi başarısız oldu!

BBC'nin haberine göre, roket dün, Cornwall bölgesine bağlı Newquay kasabasındaki uydu fırlatma merkezinden ABD'li Virgin Orbit şirketi tarafından fırlatıldı.

Roketi taşıyan "Cosmic Girl" adlı 747 tipi uçağın Atlas Okyanusu üzerinden üsse geri dönerken roketin, motorunda çıkan bir arıza nedeniyle yörüngeye ulaşmadığı kaydedildi.

Virgin Orbit şirketi, roketin ateşlenmesinin ardından normal olarak yükselmeye başladığı ancak daha sonra bir "anormallik" tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Uzay Ajansı uydu fırlatma direktörü Matt Archer, "İkinci seviye motorda teknik bir sorun çıktığı için gerekli yörüngeye ulaşamadı." ifadesini kullandı.

Archer, konuya dair Virgin Orbit şirketi ve resmi makamlar tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, Archer, roketin dünyaya düşüp düşmediğinin bilinmediği ancak nüfus yoğunluğu düşük bölgelere düşebileceğini aktardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'nin uydu girişimi başarısız oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA