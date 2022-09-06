İngiltere’ye yeni ‘Demir Leydi’

İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakan Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa ettiğini açıklamasından sonra başlayan partinin yeni liderini ve ülkenin yeni başbakanını belirleme süreci dün sonuçlandı. İktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu. Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı. Böylelikle, iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu. İngiliz medyası Truss için Thatcher'dan ilhamla şimdiden 'Yeni Demir Leydi' ifadesini kullanmaya başladı.Başbakan Johnson, bugün Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini alacak. Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından Londra'ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak. Liz Truss'ın bugün yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor. Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.1975'te Oxford'da doğan Truss, kentin ünlü üniversitesinin felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında aktif siyasete katıldı. Tercihini önce Liberal Demokratlar, sonra da Muhafazakârlardan yana kullandı. Bir süre uluslararası petrol şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2010'da David Cameron'un başbakanlığı döneminde milletvekili seçildi. İki yıl sonra kabineye eğitim bakanı olarak atandı. Uluslararası Ticaret, Çevre ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu. Johnson Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü, İngiltere tarihinin ikinci kadın Dışişleri Bakanı oldu.