İngiltere’yi fırtına vurdu

İNGiLTERE'Yİ vuran Isha Fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan fırtına nedeniyle çok sayıda uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Ülkede iki sarı kodlu rüzgâr uyarısı yapıldı. Ağaçların devrildiği Kuzey İskoçya'nın bazı bölgeleri için kırmızı uyarı yayınlandı. Met Office de çok sayıda hava durumu uyarısı yaptı. Enerji Ağları Birliği'ne göre, en az 30 bin kişi elektriksiz kaldı. Kasırga ve Fırtına Araştırma Örgütü (Torro) İngiltere ve Galler'de bir kasırganın 'mümkün' olduğunu bildirdi.