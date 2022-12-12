İngiltere’yi kar vurdu! Havalimanlarında uçuşlar askıya alındı

Öte yandan, Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak. Stansted ve Gatwick'te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belirtilmedi.

Bu arada, ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.

İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin bu sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.