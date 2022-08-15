İnsan güvenliğini gerekçe gösteren Norveçli yetkililer, Freya’yı öldürdü

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

"POTANSİYEL YÜKSEK RİSKLİ"

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi.

VAZGEÇİLEN YÖNTEM

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.