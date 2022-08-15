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Haberler Dünya Haberleri İnsan güvenliğini gerekçe gösteren Norveçli yetkililer, Freya'yı öldürdü
Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:27 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:27

İnsan güvenliğini gerekçe gösteren Norveçli yetkililer, Freya'yı öldürdü

AA
İnsan güvenliğini gerekçe gösteren Norveçli yetkililer, Freya’yı öldürdü

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırının öldürüldüğü bildirildi.

Norveç Balıkçılık Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiği kaydedildi.

"POTANSİYEL YÜKSEK RİSKLİ"

Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi.

VAZGEÇİLEN YÖNTEM

Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor.

Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.

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İnsan güvenliğini gerekçe gösteren Norveçli yetkililer, Freya'yı öldürdü
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