İnsan hakları örgütü Euro-Med’den çarpıcı rapor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığını duyurdu. Euro-Med'den savaşın 100. gününde yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in korkunç savaş suçları işlediği ve günlük ortalama 1000 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bunun, modern savaş tarihinin en kanlı istatistiği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100. gününde 100 bin Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

"Gazze'de ölenlerin yaklaşık yüzde 92'si sivildi; bunların 12 bin 345'i çocuk, 6 bin 471'i kadın, 295'i sağlık çalışanı, 41'i sivil savunma mensubu ve 113'ü gazeteciydi." ifadeleri kullanılan açıklamada, 1 milyon 955 bin Filistinlinin, Gazze Şeridi'ndeki evlerinden ve yerleşim alanlarından çıkmak zorunda kaldığı, kendilerine güvenli bir barınak sağlanmadan zorla yerinden edilen bu insanların toplam nüfusun yüzde 85'ini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail, "Gazze Şeridi'ndeki altyapıyı kasten tahrip etmek, ciddi hasara neden olmak ve burayı yaşanmaz bir bölge haline getirmekle" suçlandı.