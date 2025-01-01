İnsanlar mutluluğu yanlış yerde arıyor

Sabah'a özel açıklamada bulunan ünlü oyuncu Alptekin'' eskiden artistim ama şimdi rabbimin hizmetkarı oldum. Huzurum doldu içime. Önceden insanlar beni görünce Yaşar Alptekin diyordu. Ama şimdi görünce selam veriyorlar ve Yaşar abi diyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Eskiden çok çılgınca alışverişler yapıyordunuz, lüks evlerde yaşıyordunuz ve lüks arabalara biniyordunuz ama mutsuzdunuz. Aslında mutsuzluğun temelinde maneviyat boşluğu var ama kimse farkında değil. Herkes mutluluğu arıyor. Ama yanlış adreste arıyor. Elhamdulillah ben mutluluğu huzurda tespit ettim. Rabbim bana gösterdi. 20 senedir çok huzurlu bir hayatım var''dedi.

Dönüşümünden hiçbir şeyin kendisini zorlamadığını ifade eden Alptekin'' geçmiş yaşantım karpuzu kesmek gibi bir şeydi. İkiye ayrıldı. Geçmiş ve geleceğim. İncir tanesi kadar bir pişmanlık yaşamadım. Ama zor sınavlardan geçtim. Film ve mankenlik teklifleri gelmemeye başladı. O ara anneme ve babama bakıyordum. Çocuğumu özel okulda okutuyordum. Ciddi anlamda maddi sıkıntılar yaşadım. Ama bunun her seferinde bir imtihan olduğunu bilerek ''Ya Rabbi'' ben bunun imtihan olduğunu biliyorum helalinden bir çıkış yolu göster dedim. Dualarım kabul oldu imtihanlarım kısa sürdü. Yaşamda her daim imtihanın içindeyiz''şeklinde konuştu.

Alptekin, sinemayı bırakmadığını ama kriterlerim var. İslami derecelerine uygun rollerde oynarım. Kriterlerimin dışındaki rollerde oynamam. Paranın meşhur olmanın ne demek olduğunu biliyorum artık. Benim için meşhurluk değil, seyirciye birşeyler verebilmektir''diye konuştu.