İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert’i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti

BFMTV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında Fransa'nın kabalık yerlerinden biri olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.
KALDIRIMDA YÜZÜSTÜ YATAN FOTOĞRAFÇIYA 9 SAAT BOYUNCA KİMSE YARDIM ETMEDİ
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
BİNLERCE İNSAN SADECE YANINDAN GEÇMİŞ
Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇIYI İNSANLARIN VİCDANSIZLIĞI ÖLÜME GÖTÜRDÜ
Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.