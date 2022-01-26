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Haberler Dünya Haberleri İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert'i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.1.2022 18:19 Son Güncelleme: 26.1.2022 18:23

İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert'i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti

İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert’i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti

Fransa'nın en kalabalık yerlerinden biri olan başkent Paris'te vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Ünlü fotoğrafçı Rene Robert, geçen hafta sokakta yürürken düştü. Düştüğü yerden kalkmayan Robert'e yoldan geçen insanların hiçbiri yardım etmedi. 9 saat boyunca hareketsiz şekilde yerde yatan Robert, donarak hayatını kaybetti.

BFMTV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında Fransa'nın kabalık yerlerinden biri olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

KALDIRIMDA YÜZÜSTÜ YATAN FOTOĞRAFÇIYA 9 SAAT BOYUNCA KİMSE YARDIM ETMEDİ

Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİNLERCE İNSAN SADECE YANINDAN GEÇMİŞ

Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇIYI İNSANLARIN VİCDANSIZLIĞI ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.

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İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert'i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti
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