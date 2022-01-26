İnsanların vicdansızlığı ünlü fotoğrafçı Rene Robert’i ölüme götürdü! Saatlerce yerde kalıp, donarak hayatını kaybetti

KALDIRIMDA YÜZÜSTÜ YATAN FOTOĞRAFÇIYA 9 SAAT BOYUNCA KİMSE YARDIM ETMEDİ

Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.